Schönes Wetter, aber Badesaison beendet? Nicht in Quedlinburg im Harz: Hier ist das Klietz-Sportbad weiter geöffnet. Und das Wasser ist beheizt.

Noch mal Sommer: Dieses Freibad in Quedlinburg lockt mit beheiztem Wasser

Quedlinburg/MZ. - Am Wochenende, 21. und 22. September, soll es noch einmal sonnig und nahezu sommerlich warm werden. Doch die Badesaison ist beendet? Nicht in Quedlinburg: „Wir haben nach wie vor offen. Wir haben ein beheiztes Bad“, sagt Eiko Fliege, Geschäftsführer der Freizeit und Service Quedlinburg GmbH, die das neue Klietz-Sportbad in der Welterbestadt gebaut hat und betreibt.