Güntersberge/MZ/tho. - „Ob als Paar, mit der Familie oder auch als Vorbereitung für ein Geschäftsessen, bei diesem Dinner kommt jeder auf seine Kosten“, verspricht Lukas Maksimcev vom Harzhotel in Güntersberge. Dort findet am Samstag, 5. April, ab 18.30 (Einlass ist ab 18 Uhr) ein ganz besonderes Dinner statt: Neben gutem Essen – serviert wird ein Viergangmenü – bekommen die Gäste auch jede Menge Tipps für gutes Benehmen, vor allem natürlich zu Tischsitten.

Bier beim Geschäftsessen?

Dafür wurde eine ausgewiesene Expertin eingeladen: die Kommunikations- und Knigge-Trainerin Annett Schlegel. Sie bietet Workshops und Seminare zu verschiedenen Themen an: angefangen bei der Tisch- und Esskultur bis hin zum Bewerbungstraining. Und in Kommunikation und Umgangsformen schult sie Geschäftsleute ebenso wie Kinder und Jugendliche. Benimmkurse, sagt sie, erfreuten sich großer Beliebtheit. Auch weil so einige Fallstricke lauern zum Beispiel bei der Pünktlichkeit, aber auch bei der Bestellung: „Es empfiehlt sich, etwas zu wählen, von dem man weiß, wie man es isst“, sagt sie. Wer wissen will, wie man lange Nudeln richtig isst, ob man sich beim Geschäftsessen ein Bier bestellen oder man vom Teller seines Partners probieren darf und worüber man smalltalken kann – das und mehr erfahren die Teilnehmer beim Dinner.

Karten für Kurzentschlossene – so kann man reservieren

Das Kniggedinner am kommenden Wochenende ist das zweite im Haus. Eine erste Veranstaltung dieser Art gab es bereits im November. Der Kartenvorverkauf, sagt Maksimcev, sei bisher gut gelaufen. Dennoch finden auch Kurzentschlossene noch einen Platz, da das Dinner in den Saal verlegt wurde. Sie müssen aber reservieren.

Reservierungen sind telefonisch unter 039488/7 92 40 und per E-Mail an [email protected] möglich. Der Preis beträgt 72 Euro pro Person.