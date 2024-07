Die neue Badeplatte an der Lindenstraße in Quedlinburg steht nun allen Interessierten zur Verfügung.

Neues Klietz-Sportbad in Quedlinburg: Wann für Gäste geöffnet ist

Auch wenn das Wetter am Mittwochvormittag durchwachsen ist - Badegäste ziehen im Schwimmbecken ihre Bahnen, nutzen den Sprungturm.

Quedlinburg/MZ. - „Es erinnert an das, was wir vor 22 Jahren schon hatten“, sagt Joachim Griebel. Aber „es ist schick, neu, modern und schon angenehm“, fügt der Quedlinburger hinzu, der am Mittwoch, 17. Juli, erstmals das Schwimmbecken im Klietz-Sportbad genutzt hat.