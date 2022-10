Neues Hotel in Quedlinburg: Planung soll ausgelegt werden

Was ein Investor in der Nähe des Bahnhofes umsetzen möchte.

Quedlinburg/MZ - Das Projekt eines geplanten Hotelneubaus in der Nähe des Quedlinburger Bahnhofs ist einen Schritt weiter: „Mittlerweile ist der Bebauungsplan so weit bearbeitet, dass die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und die Auslegung erfolgen können“, sagte Thomas Malnati, Fachbereichsleiter Bauen, in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates am Donnerstagabend. Dem Aussschuss lag der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hotel an der Walze“ vor, der einstimmig in den Stadtrat weitergeleitet wurde.