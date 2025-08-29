Ursprünglich hat der Ballenstedter Edward Vernhout nur nach einer Möglichkeit gesucht, die eigenen Veranstaltungen im Schlossbahnhof besser zu bewerben. Herausgekommen ist eine neue Veranstaltungsseite, die Vereinen offensteht.

Neuer Veranstaltungskalender für Ballenstedt – Vereine können ihn selbst mit Terminen füttern

Edward Vernhout steckt hinter dem neuen Veranstaltungsportal für Ballenstedt und Ortsteile.

Ballenstedt/MZ. - Der Verein der Gewerbetreibenden und Selbstständigen Ballenstedt lädt am kommenden Wochenende zu einem Sommerabend voller Musik ein, der Country-Club im Oktober zum Outdoorkochwettbewerb und der KKS Freischütz von 1930 im November zum Schützenball. Gelistet sind die Veranstaltungen auf einem neuen Portal, das noch im Begriff ist zu wachsen: www.ballenstedtlebt.de.