Einzigartiges Museum im Harz Neuer alter Mörtel: Dach des Ständerbaus in Quedlinburg wird penibel repariert

Am Ständerbau in Quedlinburg, der ein einzigartiges Fachwerkmuseum beherbergt, sind Schäden am Dach entdeckt worden. Warum es so aufwändig ist, sie zu reparieren.