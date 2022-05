Neue Stempelstelle in Friedrichsbrunn: Baerenbank für einen Baer

Friedrichsbrunn/MZ - Fast wie in einem Spionagethriller ist es in den vergangenen Monaten und Jahren in Friedrichsbrunn zu gegangen, als die Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins hinter dem Rücken ihre Vorsitzenden Herbert Baer - und mit kräftiger Unterstützung von dessen Frau - eine Überraschung der besonderen Art vorbereitet haben.

Herbert Baer ahnte nichts, als er am Sonntag unter einem falschen Vorwand von seiner Gattin zur Stempelstelle 191 „Laubtalsblick“ nahe Friedrichsbrunn gelotst wurde und dort neben seinen Freunden vom Harzklub-Zweigverein Friedrichsbrunn und der Jagdhornbläsergruppe „Germania“ ein großes, mit einer Plane bedecktes und gut verschnürtes Geschenk vorfand.

33 Jahre im Amt

„Recht schönen Dank. Das war doch für einen alten Mann nicht nötig“, sagte Herbert Baer, als die letzten Noten der Hörner verklungen waren. War es aus Sicht der anderen Anwesenden aber doch.

Wie Günter Wrubel, der stellvertretende Vorsitzende des Zweigvereins berichtete, hatte Baer nach der Wende als Hauptinitiator den Verein aufgebaut, dessen Idee weitergetragen und auch durch schwierige Zeiten geführt. Insgesamt 33 Jahre lang. Im laufenden Geschäftsjahr will Herbert Baer sein Amt nun niederlegen. Der Verein bedauere das sehr, sagte Wrubel, respektiere jedoch die Entscheidung und wünsche Herbert Baer für die Zukunft Glück und Gesundheit. „Aus diesem Anlass wollen wir dir ein Denkmal setzen“, so Günter Wrubel.

Dass das keine Worthülse war, erfuhr Herbert Baer, als er sein Geschenk auspacken durfte: Unter der Plane kam eine Bank aus einem massiven Eichenstamm zum Vorschein, an deren Rückenlehne die Inschrift: „Herbert Baer-Bank“ prangt. An der Seite hält ein lebensgroßer Bär schützend die Pranken über einen neuen Stempelkasten der Harzer Wandernadel. Denn auch die Stempelstelle trägt ab sofort einen neuen Namen. Die „Baerenbank“ wird fortan ihren Platz in allen Stempelheften von Wanderfreunden finden, die an dem ruhigen Aussichtspunkt zwischen der ehemaligen Grenze von Anhalt und Preußen eine Rast einlegen.

Als der Zweigverein ihn nach der Umbenennung gefragt habe, habe er sofort seine Unterstützung angeboten, erzählt Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel und stellvertretender Präsident des Harzklubs. „Das hier ist eine schöne ruhige Stelle, kein Hotspot“, so Dumeier. Künftig soll sie im Heft mit einem Kleeblatt gekennzeichnet werden, als Tipp der Redaktion für eine Stempelstelle mit besonderem Ruhefaktor.

Dass die Bank ausgerechnet hier steht, ist indes kein Zufall. Wie Günter Wrubel berichtete, habe Baer es den Verschwörern in der Vergangenheit nicht leicht gemacht einen geeigneten Platz zu finden, habe ihnen so manchen anderen Bauplatz weggenommen. „Wir mussten uns arg beeilen“, erinnert sich der stellvertretende Vorsitzende. Außerdem sei der Ort ganz im Sinne Baers gewählt - ein Platz außerhalb von Friedrichsbrunn, mitten in der Natur, genau an der Grenze zweier Forstgebiete.

Die ersten Stempel am neuen Kasten sind gesetzt. Foto: Almut Hartung

Plan heimlich umgesetzt

Nach der langen Zeit des Pläneschmiedens musste es dann schnell gehen. Während Herbert Baer eine Woche im Urlaub war, wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Innerhalb von zwei Tagen schnitzte Tim Keilholz aus Friedrichsbrunn die lebensgroße Bärenstatue. Dann rückten die Männer mit schwerem Gerät an, um die rund 700 Kilogramm wiegende Bank in den Wald und an ihren Platz zu setzen.

Herbert Baer war sichtlich gerührt und dankte seinen Mitstreitern. „Ich wusste von nüscht.“ Seine Frau habe ihn richtig hinters Licht geführt. Zwar habe er damit gerechnet, irgendwann einmal eine Bank zu bekommen, sagte der 75-Jährige, aber noch nicht jetzt. Mit einem kräftigen Schluck Sekt erhielt die Baerenbank von Herbert Baer ihre Taufe und die versammelten Harzklubler, Freunde und Unterstützer stießen auf ihren gelungenen Plan an.