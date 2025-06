Bauarbeiten an Verkehrsadern Nächste Baustelle mitten in Quedlinburg: Das müssen Autofahrer und Fußgänger wissen

Die Bauarbeiten, die aktuell an zwei wichtigen Verkehrsadern mitten in Quedlinburg laufen, werden ausgedehnt. Was dafür ab wann gesperrt wird, und wer von den Sperrungen betroffen ist.