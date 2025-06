Die „Fête de la musique“ am 21. Juni findet auch wieder in Quedlinburg statt. Welcher Standort nach langer Pause wieder mit dabei ist.

Musik in der ganzen Stadt: „Fête de la musique“ in Quedlinburg kann kommen

Quedlinburg/MZ/son. - An acht Standorten in der Quedlinburger Innenstadt gibt es am Sonnabend, 21. Juni, Livemusik zu hören, wenn die Welterbestadt in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Reichenstraße zur „Fête de la musique“ einlädt. Unterschiedliche Stile – egal ob Klassik, Pop, Rock, Alternativ, Rap oder Chormusik – erleben die Zuhörer ab 13 Uhr bis zum späten Abend.