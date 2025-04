Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg fordern, dass der Geschäftsführer des Strom- und Gaslieferanten gehen muss. Eine Kommission in der Harz-Stadt hat die Vorwürfe untersucht - unter anderem Mobbing und Gefährdung des Netzbetriebs. Jetzt liegt eine Entscheidung vor.

Die Zentrale der Stadtwerke Quedlinburg befindet sich an der Rathenaustraße in der Welterbestadt im Harz.

Quedlinburg/MZ. - Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg begehren auf - in einem offenen Brief äußerten sie Existenzängste für die Zukunft des Tochterunternehmens der Harz-Stadt und forderten die Absetzung des Geschäftsführers. Nun hat der Aufsichtsrat des Energieversorgers eine Entscheidung in der Causa getroffen.