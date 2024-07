Stiftergemeinschaft Harz und Gemeinde Selke-Aue haben eine Idee, wie der durch Windhosen zerstörte Park in Heteborn wieder aufgeforstet werden kann.

Heteborn/MZ. - Die Qual der Wahl: Die Hopfenbuche hat eine charakteristische Rinde, die Blüten des Dreispitz-Ahorns sind ein Insektenmagnet, die Silber-Linde hat bereits in jungen Jahre eine kugelige Krone, und der Name der Rotblühenden Edelkastanie verrät schon ihr Highlight. Für diese und weitere Bäume suchen die Stiftergemeinschaft im Harz und die Gemeinde Selke-Aue Paten. 42 Baumpatenschaften, um genau zu sein. Sie werden benötigt, damit der Park in Heteborn neu bepflanzt werden kann.