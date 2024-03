Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ. - „Der Plan war eigentlich, wandern zu gehen, um Stempel zu sammeln“, sagt Josephine. Stempel gesammelt haben sie und ihre Freundinnen Amelie und Julia – insgesamt 20 in drei Tagen. Aber eben nicht nur. Auch reichlich Unrat haben sie entlang der Wege aufgelesen. Die drei jungen Frauen studieren in Halle – Josephine Italianistik und Russistik, Julia Soziologie und Psychologie und Amelie Jura. Beim Japan-Stammtisch haben sie sich kennengelernt und in den Semesterferien das Wandern im Harz für sich entdeckt. Dabei fiel ihnen was ins Auge: der viele Müll.