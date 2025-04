Einzigartige Ausstellung mit Pop-Art Mit Leichtigkeit und scharfem Blick: Museum Lyonel Feininger Quedlinburg zeigt Werke von Hans Ticha

Das Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg im Harz gibt mit seiner neuen Sonderausstellung „Hans Ticha. Kugel Kegel Körperkult“ einen besonderen Einblick in das Lebenswerk des Künstlers. Was zu sehen ist.