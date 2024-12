Die „ConcorSportKids“ vom SV Concordia 08 Harzgerode eifern in einem eigenen Parcours den Ninja-Sportlern nach und zeigen damit, dass sich das regelmäßige Training auszahlt.

Kindersport in Harzgerode

Erst Banzziehen, dann rüberhangeln, und am Ende muss noch ein Ballon zum Platzen gebracht werden.

Harzgerode/MZ. - Vor einer Woche stand das Finale von „Ninja Warrior Germany“ an; durch die RTL-Show ist der Ninja-Sport erst so richtig bekannt geworden. Auch in Harzgerode hat er Nacheiferer.