Müssen Tagestouristen künftig Eintritt zahlen, wenn sie auf den Stiftsberg Quedlinburg und die Stiftsgärten besuchen wollen? Was dazu schon bekannt ist.

Quedlinburg/MZ. - Thematisiert worden ist es bereits: Wenn die Arbeiten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg beendet sind, sollen auch Tagestouristen – die anders als Übernachtungsgäste keine Kurtaxe zahlen – an den Aufwendungen für den Erhalt und die Fortentwicklung des Welterbes beteiligt werden. Jetzt ist das Ganze in ein Konzept aufgenommen worden und hat sogar schon einen Namen: „Panoramaticket“.