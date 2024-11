Ulrich Kuntz engagiert sich vielfältig in der Kirchengemeinde St. Cyriakus in Gernrode. Dafür wurde er mit dem Anhalter Kreuz geehrt.

Gernrode/MZ. - In knapp zwei Wochen wird sich der Stiftshof an der St.-Cyriakus-Kirche in Gernrode wieder in einen kleinen Weihnachtsmarkt in besonderer Kulisse verwandeln. Die Leitung der Vorbereitung des Marktes hatte Ulrich Kuntz vor Jahren übernommen, sich nicht nur um Planung und Aufbau gekümmert.