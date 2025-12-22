Das historische Verwaltungsgebäude des Eisenhüttenwerks Thale erstrahlt als neues H24-Parkhotel in modernem Glanz. Wie es nach Sanierung und Umbau im Inneren aussieht, und mit wie vielen Sternen es klassifiziert wurde.

Mit Bildergalerie: Das neue H24-Parkhotel Thale begeistert mit Design und Geschichte – ein Blick in das 112 Jahre alte Haus

Mit klaren Linien, edel und hell zeigt sich der Lichthof des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Eisenhüttenwerks Thale.

Thale/MZ. - Der italienische Marmor glänzt, hier und da haben die Handwerker vor mehr als 100 Jahren für Hingucker gesorgt: Dezente kreisförmige Bilder finden sich oberhalb zwischen Torbögen, nach fünf Treppenstufen steht der Besucher vor einem in die Wand eingearbeiteten Bild einer Vase mit Blumen. Mit klaren Linien, edel und hell zeigt sich der Lichthof des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Eisenhüttenwerks Thale. Ihn hatte Michael Gruenewald vor zweieinhalb Jahren als den „Traum schlechthin“ bezeichnet. Damals war das Atrium komplett eingerüstet, die Sicht von Bauwänden blockiert. Heute steht der Investor, der das denkmalgeschützte Gebäude zu einem Hotel hat umbauen lassen, in dem restaurierten Traum – und ist mehr als zufrieden.