Millionen für Denkmal: Bosseschule ist Baustelle

Der Landkreis als Schulträger setzt umfangreiche Arbeiten in der Bosseschule um. Was für sechs Millionen Euro erfolgen soll.

Quedlinburg/MZ - Die Aula ist momentan wohl so ziemlich der einzige Ort in der Bosseschule, an dem keine Handwerker zu finden sind. Noch. Denn vom Keller bis zum Dach ist das Gebäude der Sekundarschule in Quedlinburg derzeit eine Baustelle, die auch die Aula erreichen wird: Hier wird ebenso noch Hand angelegt.