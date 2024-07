Ermsleben/MZ. - „Die Not ist relativ groß, gerade in ländlichen Gemeinden“, sagt Dominic Geide. Der Mediziner absolviert derzeit in Ermsleben eine Facharztausbildung; er will als Allgemeinarzt in einer eigenen Praxis arbeiten - in Ermsleben. Ein Glücksfall für die Stadt Falkenstein/Harz, die ihn dabei unterstützen will, wie Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler) betont. „Damit die ärztliche Versorgung in Falkenstein auch weiterhin gesichert ist.“

