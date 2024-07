Rockharz Mega-Stau legt Verkehr bei Quedlinburg völlig lahm

Am Mittwoch hat das Rockharz-Festival auf dem Flugplatz Ballenstedt begonnen. Fans und Einwohner sind Staus während der Anreise gewohnt, aber am Dienstag ging bis in den Abend nichts mehr - ein Extrem. Sogar Autobahnauffahrten mussten zeitweise gesperrt werden. Was war los?