„Medizinischer Mittwoch“ startet: Worum es im ersten Vortrag am Harzklinikum in Quedlinburg geht

Der "Medizinische Mittwoch im Harzklinikum" will Gesundheitswissen vermitteln. Jetzt startet die Reihe wieder mit einem Vortrag in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Gesundheitswissen steht im Mittelpunkt, wenn das Harzklinikum zu seinem „Medizinischen Mittwoch“ einlädt. Am Mittwoch, 5. März, startet die öffentliche Vortragsreihe mit Experten wie Chefärztinnen und Chefärzten des kommunalen Krankenhauses wieder - mit einem Vortrag am Standort in Quedlinburg.

Auf dem Programm steht dann ein Vortrag zum Thema „Wenn der Bauch wehtut: Häufige Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern“. Referent ist Dr. Peter Klipstein, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Harzklinikum Quedlinburg. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Gebäude der Cafeteria des Harzklinikums in Quedlinburg, im ersten Stock in der Rotunde. Die Veranstaltungen sind so konzipiert, dass die Besucher auch die Gelegenheit haben, mit den Fachspezialisten direkt ins Gespräch zu kommen, erklärt Konstantin Korosides-Kreissig, Sprecher des Harzklinikums. So auch am Mittwoch: Nach dem Vortrag von Peter Klipstein zu Ursachen und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern gibt es eine kurze Pause mit Imbiss und anschließend die Möglichkeit zu Diskussion und Fragen.

Im vergangenen Jahr erfreute sich der "Medizinische Mittwoch im Harzklinikum" großen Interesses. Bis zu 300 Besucher kamen zu den Vorträgen. Foto: Harzklinikum

Insgesamt sind innerhalb des „Medizinischen Mittwochs“ acht Vortragsabende geplant, die abwechselnd an den Harzklinikum-Standorten in Quedlinburg und Wernigerode stattfinden; weitere Themen sind unter anderem innovative Behandlungsansätze in der Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie, moderne Herzinsuffizienz-Behandlungen sowie Fortschritte in der operativen Gynäkologie.

Wer mehr rund um den „Medizinischen Mittwoch im Harzklinikum“ erfahren oder sich einen Platz für Veranstaltungen reservieren möchte, kann sich im Internet unter www.harzklinikum.com/medizinischer-mittwoch informieren bzw. eine Mail an [email protected] schreiben. Eine Anmeldung für die Vortragsabende ist aber nicht zwingend erforderlich; Interessierte können einfach teilnehmen.