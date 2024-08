Massiver Riss im Sandsteinfelsen: Entdeckung am Stiftsberg Quedlinburg macht Sorge

Quedlinburg/MZ. - Dass auch am Westhang des Stiftsbergs in Quedlinburg Hand angelegt werden muss, ist nicht neu. Ist die Stadt doch mit dem Vorhaben der Sicherung bereits in das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen worden. Doch ein Riss im Fels oberhalb der Alten Wache macht nun Sorge.