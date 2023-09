Der Geschäftsbetrieb der Lungenklinik Ballenstedt soll in Eigenverwaltung und ohne Insolvenzverwalter fortgeführt werden. Was das für Mitarbeiter und Patienten bedeutet.

Ballenstedt/MZ - Für die Lungenklinik Ballenstedt ist ein Insolvenzantrag gestellt worden. Man werde in Eigenverwaltung und ohne Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb fortführen und nach Möglichkeit sanieren, sagte am Montag Dr. Georg Bernsau gegenüber der MZ. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht in Frankfurt/Main ist als Restrukturierungsgeschäftsführer bestellt.