Lost-Places-Filmer steigt aufs Fahrrad um – was er auf seiner 300-Kilometer-Tour erlebt hat

Landkreis Harz/MZ. - Zu Fuß oder mit dem Rad? „Zu Fuß auf dem Rad.“ Biwak oder Bett? „Heute Biwak, morgen Bett.“ Ein eindeutiges Entweder-Oder gibt es für Enno Seifried nicht. Und auch nicht das eine ultimative Thema. „Ich bin ein Phasen- beziehungsweise Projektmensch“, erklärt der 46-jährige Leipziger. Und je nach Phase verschreibt er sich dann wieder der einen Sache mehr als einer anderen. Ob das die Malerei ist oder die Musik; viele kennen seine Lost-Place-Dokumentarfilme, die dreiteilige Doku-Reihe „Vergessen im Harz“. Der Filmemacher ist aber auch Fernwanderer, streifte schon 700 Kilometer durch den Harz und lief in 165 Tagen von der Nordsee in die Alpen; er unternimmt Biwaktouren und Selbstversuche in freier Natur, filmt dabei und teilt die Videos auf YouTube.