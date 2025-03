Ballenstedt/MZ. - Sechs Jahre lang herrschte Stillstand in der ehemaligen Klinik für Psychiatrie in Ballenstedt. Jetzt ist in das Haus am Waldrand wieder Leben eingezogen: Die Evangelische Stiftung Neinstedt hat hier ihr Fachkrankenhaus für Psychiatrie eingerichtet.

