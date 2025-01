Quedlinburg/MZ. - Sie ist bereits Anfang vergangenen Jahres in Quedlinburg in dieser Rolle zu erleben gewesen, hat sie aber etwa auch bei Gastspielen in Stolberg mit Leben erfüllt. Nun kommt Susanne Rösch erneut mit dem Schauspielsolo ins Café Franz im Harztheater in Quedlinburg. Am Donnerstag, 16. Januar, bringt Rösch, ehemals Schauspielerin am Harztheater, das Monologstück „Mondscheintarif“ auf die Kaffeehausbühne. Sie präsentiert ein „zauberhaftes Schauspielsolo“ – so das Harztheater –, entstanden nach dem gleichnamigen, auch verfilmten Roman von Ildikó von Kürthy in der Inszenierung von Stefan Haufe.

Am heutigen Harztheater hat Susanne Rösch unter anderem die Luise in „Kabale und Liebe“ oder die Estelle in „Geschlossene Gesellschaft“ verkörpert, war in „Die Räuber“, „Charleys Tante“ und „Im Weißen Rössl“ ebenso zu sehen wie als Pippi Langstrumpf im Bergtheater Thale in der Inszenierung des Nordharzer Städtebundtheaters. In „Mondscheintarif“ ist sie als Cora Hübsch zu sehen, die – von Selbstzweifeln und Liebeskummer zerfressen – auf einen Anruf des Mannes ihrer Träume wartet und dabei die vergangenen Wochen Revue passieren lässt … bis es dann doch noch eine Wendung gibt.

Die Aufführung beginnt 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro je Person und Reservierungen über das Café Franz unter 0177/2 75 56 60.