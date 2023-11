Lieb - und teuer: So viel müssen Hundehalter ab Januar in Falkenstein bezahlen

Der Vierbeiner ist niedlich, aber kostet: Hundehalter in der Stadt Falkenstein müssen künftig höhere Steuern zahlen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Der Stadtrat hat in dieser Woche die neue Hundesteuersatzung beschlossen, die am 1. Januar 2024 in Kraft tritt und die 2015 beschlossene Satzung ablöst. Zwischen 60 und 400 Euro im Jahr müssen Hundehalter ab Januar für ihre Vierbeiner zahlen.