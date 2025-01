Die Ansiedlung von Daimler Truck in Halberstadt darf nur der Anfang sein, betont Landrat Thomas Balcerowski. Er fordert, dass im Landkreis Harz weitere Industrieflächen geschaffen werden, um der Automobilkrise entgegenzuwirken.

Landkreis Harz/sr. - Die Automobilkrise wird zu den größten Herausforderungen für den Landkreis Harz in diesem Jahr gehören, sagt Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Welchen Appell er deshalb an die Bürgermeister richtet und was er sich für 2025 wünscht, verrät er im Interview mit Reporterin Sandra Reulecke.