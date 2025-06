Solarhersteller Meyer Burger hat für den Aufbau der Fabrik in Bitterfeld-Wolfen Kredite bekommen, für die auch Sachsen-Anhalt bürgt. Wie viele Millionen jetzt im Feuer stehen.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Die Insolvenz des Solar-Unternehmens Meyer Burger könnte für das Land Sachsen-Anhalt noch teuer werden. Für den Aufbau der Solarzellenfabrik in Bitterfeld-Wolfen und das Solarmodulwerk im sächsischen Freiberg erhielt das Unternehmen im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 115 Millionen Euro von mehreren Banken. Federführend wurde die Investition von der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden begleitet.