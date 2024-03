Denkmal im Harz Landleben vor 200 Jahren - in Falkenstein ist diese seltene Bauweise noch zu entdecken

Denkmalschützer sehen in einem Haus direkt an der Durchfahrtsstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt mehr als nur ein Haus. Selbst wenn es seit Jahren leer steht, ein Abriss kommt daher nicht in Frage. Eine Herausforderung für die Stadt, die eigentlich Platz für etwas Neues schaffen wollte.