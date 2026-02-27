Der Landkreis Harz hofft auf rund 1,2 Millionen Euro aus einem Bundesprogramm für kommunale Sportstätten: Sie sollen in die Sanierung der Turnhalle der Gemeinschaftsschule Harzgerode fließen. Doch noch ist unklar, ob die Förderung kommt – und ohne sie steht das Millionenprojekt auf der Kippe.

Blick in die alte Turnhalle an der Gemeinschaftsschule Harzgerode an einem Projekttag im Sommer vergangenen Jahres. Die Schüler konnten sich damals im Rollstuhlsport ausprobieren.

Harzgerode/MZ. - Von einer Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“, auf die der Landkreis Harz hofft, könnte auch die Gemeinschaftsschule in Harzgerode profitieren. Rund 1,2 Millionen Euro hätte der Kreis als Schulträger gern für die Sanierung dieser Turnhalle. Eine Interessenbekundung hatte er deshalb bereits eingereicht – bis zum 15. Januar konnten sich die Kommunen bewerben. Am Mittwoch stimmte dann noch der Kreistag zu, Fördermittel zu beantragen. Nicht nur für die Turnhalle in Harzgerode, sondern auch für die Sportanlage am Schulzentrum Gernrode und die Turnhalle der Förderschule David-Sachs in Quedlinburg.