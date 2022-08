Kureck-Hirsche aus Mägdesprung wurden restauriert

Mägdesprung/MZ - „Es war eine Herausforderung. Es war viel Arbeit“, gibt Elisabeth Haferland, die Vorsitzende des Eisenhüttenvereins Carl Bischof, unumwunden zu, „aber wir haben es optimal gelöst“. Schon seit ein paar Wochen thronen der „Besiegte Hirsch“, die berühmte Tierplastik des Modelleurs Johann Heinrich Kureck, und der Akademiehirsch wieder in Mägdesprung. Sie entstanden in den 1860ern. Zu jener Zeit war die 1646 gegründete Eisenhütte ein bedeutendes Zentrum für den Eisenkunstguss. Nach dem Abbau der Figuren Anfang Juni vergangenen Jahres wurden sie in der Kunstschmiede Althammer in Leipzig aufwendig restauriert. Und das war auch bitter nötig: So hatte der Zahn an der Zeit an ihnen genagt; und auch mutwillige Beschädigungen hatten ihre Spuren hinterlassen. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Ihr Anblick: majestätisch wie einst. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass wir das so hinbekommen haben“, gesteht die sichtlich erleichterte Vereinschefin am Mittwochmorgen vor versammelten Vereinsmitgliedern und Akteuren.