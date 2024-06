Quedlinburg/MZ/pek. - Bunt, fröhlich, vielfältig ist es gefeiert worden; das Quedlinburger Stadtfest 2024. Zwischen Böllerschüssen und Bierfassanstich zur Eröffnung am Freitag und einer Spielszene des Gästeführervereins, mit dem auf die nächste Feier – anlässlich des 300. Geburtstags Klopstocks - verwiesen wurde am Sonntagnachmittag, ,„konnten drei tolle Königstage präsentiert werden“, wie Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) bilanzierte. Er bedankte sich bei allen daran Beteiligten. Ein Dank, den auch Doreen Walter aussprach. Die Geschäftsführerin der Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH (QTM) schloss ebenso die Besucher ein: „Danke an alle aus Quedlinburg und Umgebung, die uns treu sind und die dieses Fest zu ihrem gemacht haben.“ Sie verwies auf das Konzert von Giovanni Zarrella, bei dem wieder gemeinsam gefeiert werde, und Frank Ruch lud schon mal zur Eröffnung des Stiftsbergs mit neuem Museum Ende 2025 ein und kündigte an, dass das Stadtfest dann in Richtung Schlossberg gezogen werde. „Es wird also Neues geben“, stellte der Oberbürgermeister in Aussicht.

Für Stimmung und Unterhaltung sorgen zahlreiche Künstler auf den Bühnen - oder auch davor wie hier die Gruppe Baraban auf dem Markplatz. (Foto: Matthias Bein)

Auf der Gesundheits- und Helfermeile stellen sich unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg und das Technische Hilfswerk vor. (Foto: Matthias Bein)

Sehr beliebt waren einmal mehr die historischen Spiele, die - kaum aufgebaut - durch Große und Kleine rege genutzt wurden. (Foto: Matthias Bein)

Organisiert durch die Werbegemeinschaft Steinbrücke, setzen Schauspielerin der Straße die Geschichten der Häuser in Szene. (Foto: Matthias Bein)

Regen- wurden am Samstag kurzerhand zu Sonnenschirmen. Am Abend allerdings gab es auch in Quedlinburg ein heftiges Gewitter. (Foto: Matthias Bein)

Beim Mittelaltermarkt im Wordgarten konnten sich Interessierte auch beim Bogenschießen ausprobieren. (Foto: Matthias Bein)

Wie Heinrich I., zu dessen Ehren das Stadtfest stattfindet, König wurde: Der Verein Kaiserfrühling Quedlinburg zeigt dazu sein Historienspiel "Antragung der Reichsinsignien". (Foto: Matthias Bein)