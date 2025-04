Thale/MZ/son. - Energieeffizienz, saubere Luft oder auch die Wertsteigerung von Grundstücken: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zählt mehrere Vorteile auf, die sich ergeben können, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid verringert wird. Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung werden im Klimaschutzkonzept aufgezeigt; an einem solchen arbeitet die Stadt Thale zurzeit.

Dafür hat Klimaschutzmanager Michael Hesse gemeinsam mit einem externen Dienstleister in den vergangenen Monaten die Daten für eine Ist-Stand-Analyse und eine Treibhausgasbilanz zusammengetragen. Jetzt steht unter anderem eine Akteurs- und Bürgerbeteiligung an, zu der die Stadt am Dienstag, 29. April, einlädt. Los geht es um 17 Uhr im großen Rathaussaal.

Am Dienstag dabei sind – neben interessierten Einwohnern – auch Vertreter von Energieversorgern und Unternehmen, Touristiker, Gewerbetreibende und Dienstleister: Bei der Veranstaltung sollen „alle Menschen gehört und beteiligt werden, die in unserer Einheitsgemeinde leben, arbeiten bzw. anderweitig an einer klimapositiven Entwicklung der Stadt Thale mitwirken wollen“, heißt es in der Einladung.

Workshops in Thale zu Themen wie nachhaltiger Tourismus

Nach einer kurzen Präsentation der bisherigen Ergebnisse des Konzepts kann in Workshops zu relevanten Themen wie beispielsweise Energie, Mobilität oder nachhaltiger Tourismus gearbeitet werden: Teilnehmer können diskutieren und gemeinsam Ideen und Lösungen suchen.

„Das Klimaschutzkonzept soll eine Handlungsempfehlung für die Stadt Thale werden, weshalb es uns wichtig ist, mögliche Maßnahmen nicht im Alleingang am Bürotisch zu skizzieren, sondern sinnvolle Ideen und Lösungsansätze gemeinsam mit der Bevölkerung zu entwickeln“, sagt Hesse, der darum bittet, dass Interessierte sich bis Montag per E-Mail an [email protected] anmelden.