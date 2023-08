Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Grüne Pflanzen, leckeres Gemüse aus dem eigenen Beet, Nachbarn, die sich gegenseitig helfen und auch mal zusammen feiern – idyllisch geht es zu in der Kleingartenanlage Holzbreite 2 in Quedlinburg, die es bereits seit 75 Jahren gibt. Abseits von Beeten und Gemeinschaft des Vereins ist es jedoch nicht so harmonisch: Der Vorstand beklagt einen „beschwerlichen Umgang“ mit der Dachorganisation, dem Regionalverband der Gartenfreunde Quedlinburg, würde am liebsten austreten. Alternativen gebe es durchaus, sagt Vorsitzender Thomas Hentschel und verweist auf den „FairBund freier Kleingartenvereine“.