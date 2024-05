Welche Spendensumme bei einem besonderen Event am Ditfurter See für die Kinderfeuerwehr des Ortes zusammengekommen ist. Und wofür das Geld verwendet werden soll.

Ditfurt/MZ. - Über zusammen 1.000 Euro an Spenden freut sich die Kinderfeuerwehr Ditfurt. Die eine Hälfte des Geldes ist bei einem Quad-Event unter dem Motto „Mitfahren für einen guten Zweck“ am Ditfurter See zusammengekommen. Die zweite Hälfte hat ein regionaler Mineralölhändler gespendet – weil er die Aktion am 27. April so toll fand, berichtet Jürgen Schmidt, der zwischen dem Unternehmen und der Feuerwehr vermittelt hat.