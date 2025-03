betreuung in Falkenstein

Wie es mit der Kita Pansfelde weitergeht, soll der Stadtrat am Donnerstag entscheiden.

Pansfelde/MZ/KU. - Drei Geburten, acht Sterbefälle, 19 Zu- und 25 Wegzüge - das sind die Zahlen zur Einwohnerentwicklung in Pansfelde 2024. Der Ortsteil verzeichnet in dem Jahr die zweithöchste Geburtenzahl in der Stadt Falkenstein/Harz; nur Ermsleben und Meisdorf mit jeweils acht haben mehr.