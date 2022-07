Kinder aus Quedlinburg werden Bewegungshelden

Quedlinburg/MZ - Ihren „Oscar“ hat Diana Saupe immer mit dabei. Das kleine Skelett-Modell kommt auch heute wieder in der integrativen Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg zum Einsatz. Die Yogalehrerin, die auch Kurse für Kinder, Schwangere und Mütter mit ihren Babys gibt, streift Oscars grünes Jäckchen ab. Sie wiederholt mit den Kindern, was sie vor ein paar Tagen über das Knochengerüst gelernt haben. „Es geht auch darum, den Körper kennenzulernen“, erklärt sie. Und es passt insofern, als sie erst vor ein paar Minuten, zum Lied vom Schmetterling, das Geradesitzen – es schont Rücken und Wirbelsäule – geübt haben. Diana Saupe geht seit zwei Wochen in der Kita ein und aus, noch bis Freitag ist die Thüringerin im Haus. Dann sind die Mädchen und Jungen „Bewegungshelden“.

