Suderöder Faschingsclub „Blau-Weiß“ feiert am 11. November sein 40-jähriges Bestehen. Wie alles anfing.

Einige der Mitglieder des Vereins im Jahr 1987: Seinerzeit waren Kellnerjacken in Vereinsuniformen umfunktioniert worden, und die Faschingskappen waren selbst gebastelt.

Bad Suderode/MZ - Der Suderöder Faschingsclub „Blau-Weiß“ Bad Suderode ist sonst der Faschingszeit treu, lädt im Januar, Februar zu seinen Veranstaltungen ein. In diesem Jahr aber gibt es auch im November Faschingsspaß mit den Bad Suderödern - aus gutem Grund: Denn wenn der Club am 11.11. zu zwei Veranstaltungen einlädt, ist er auf den Tag genau 40 Jahre alt: Er wurde am 11. November 1983 gegründet, sagt Präsidentin Julia Schober.