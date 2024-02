Jillian Schachtschabe und Florian Marscheider aus Harzgerode wollen ihren Traum vom Wohnen in einer ehemaligen Kirche verwirklichen. Wie sie auf das ehemalige Gotteshaus gekommen sind und was sie vorhaben.

Harzgerode/MZ. - Die einen bauen neu, andere kaufen einen Altbau und sanieren den. Auch Jillian Schachtschabe und Florian Marscheider haben sich für ein älteres „Haus“ entschieden, eines, über das sie sagen, „es war Liebe auf den ersten Blick“, weil es nicht so ist wie all die anderen: Die beiden Harzgeröder, die zurzeit noch in Magdeburg leben, haben große Pläne für ein ehemaliges Gotteshaus. Das Paar will die vor zwei Jahren profanierte katholische Kirche St. Johannes Baptist in der Alexisbader Straße in Harzgerode zum Wohnhaus umbauen.