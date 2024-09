Wissen to go im Harz

Am Tag des offenen Denkmals können in Quedlinburg viele historische Gebäude und Anlagen besucht werden. Es gibt ebenso ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Quedlinburg/MZ. - Beim Tag des offenen Denkmals können in Quedlinburg traditionell nicht nur viele historische Gebäude und Anlagen besucht werden – wobei in diesem Jahr an insgesamt 49 Stationen eingeladen wird. Traditionell gibt es an dem Wochenende auch immer ein sehr umfangreiches Rahmenprogramm. Zu dem in diesem Jahr eine Premiere gehört.