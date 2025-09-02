Ein einmaliges Projekt des VHS-Bildungswerks in Quedlinburg ist abgeschlossen: Sieben Jugendliche und ein Tischler bauen eine bequeme Liegebank in Friedrichsbrunn. Dank wessen Unterstützung das nur möglich war, und was besonders herausfordernd war.

Jugendliche bauen die perfekte Liegebank – warum das gar nicht so einfach war

Sind stolz auf ihr Projekt: Jugendliche haben eine Liegebank für Friedrichsbrunn gebaut.

Friedrichsbrunn/MZ. - Liegebänke gibt es so einige im Harz; in Städten und an Wanderrouten. Manche sind allerdings zu steil oder zu niedrig – Benutzer rutschen runter oder, gerade ältere Menschen, haben Probleme beim Aufstehen. Das ist das Ergebnis, das sieben Jugendliche bei mehreren Exkursionen gemacht haben. Sie waren auf der Suche nach der perfekten Form, um eine Liegebank für Friedrichsbrunn zu bauen. Sie sollte ergonomisch und bequem sein – das ist ihnen nach monatelanger Arbeit gelungen.