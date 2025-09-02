weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Ausflugsziel in Friedrichsbrunn im Harz: Jugendliche bauen die perfekte Liegebank – warum das gar nicht so einfach war

EIL:
Investorensuche gescheitert - Meyer Burger steht vor endgültigem Aus, fast 500 Arbeitsplätze fallen weg
Investorensuche gescheitert - Meyer Burger steht vor endgültigem Aus, fast 500 Arbeitsplätze fallen weg

Ausflugsziel in Friedrichsbrunn im Harz Jugendliche bauen die perfekte Liegebank – warum das gar nicht so einfach war

Ein einmaliges Projekt des VHS-Bildungswerks in Quedlinburg ist abgeschlossen: Sieben Jugendliche und ein Tischler bauen eine bequeme Liegebank in Friedrichsbrunn. Dank wessen Unterstützung das nur möglich war, und was besonders herausfordernd war.

Von Kjell Sonnemann 02.09.2025, 15:45
Sind stolz auf ihr Projekt: Jugendliche haben eine Liegebank für Friedrichsbrunn gebaut.
Sind stolz auf ihr Projekt: Jugendliche haben eine Liegebank für Friedrichsbrunn gebaut. Foto: Sonnemann

Friedrichsbrunn/MZ. - Liegebänke gibt es so einige im Harz; in Städten und an Wanderrouten. Manche sind allerdings zu steil oder zu niedrig – Benutzer rutschen runter oder, gerade ältere Menschen, haben Probleme beim Aufstehen. Das ist das Ergebnis, das sieben Jugendliche bei mehreren Exkursionen gemacht haben. Sie waren auf der Suche nach der perfekten Form, um eine Liegebank für Friedrichsbrunn zu bauen. Sie sollte ergonomisch und bequem sein – das ist ihnen nach monatelanger Arbeit gelungen.