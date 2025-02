Kita-Alltag mal anders im Harz Immer draußen und kaum Spielzeug: Nachfrage nach der Naturgruppe ist groß – warum das Angebot so gut angenommen wird

In der Kindertagesstätte „Domänenhof“ in Radisleben gibt es seit fast zehn Jahren eine Naturgruppe. Die Mädchen und Jungen erleben den Kita-Alltag anders als Gleichaltrige. Wegen Bauarbeiten musste die Gruppe umziehen. Zu Besuch im Ausweichquartier in Ermsleben.