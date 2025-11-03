In Quedlinburg werden Kronkorken gesammelt, um Familien mit krebskranken Kindern in Magdeburg zu helfen. Die Löwen-Apotheke unterstützt die Aktion „Metall macht Mut“ und zeigt, wie aus kleinen Dingen große Hilfe entstehen kann. Wo die Flaschenverschlüsse abgegeben werden können.

Diese Menge an Kronkorken hat die Westerhäuserin Anja Voigtländer im Juli 2025 weggebracht.

Quedlinburg/Westerhausen/MZ/son. - Gut zwei Gramm wiegt ein Kronkorken. Rechnerisch etwa 227.000 der runden Flaschenverschlüsse mit einem Gesamtgewicht von einer halben Tonne sind allein im ersten Dreivierteljahr 2025 bei Anja Voigtländer abgegeben worden: Die Quedlinburger Apotheke der Westerhäuserin ist eine eingetragene Abgabestelle der Aktion „Metall macht Mut“, mit der ein guter Zweck in Magdeburg unterstützt wird.