Quedlinburg hilft mit Metall Hunderttausende Kronkorken aus dem Harz – Recyclingaktion unterstützt Elternhaus in Magdeburg
In Quedlinburg werden Kronkorken gesammelt, um Familien mit krebskranken Kindern in Magdeburg zu helfen. Die Löwen-Apotheke unterstützt die Aktion „Metall macht Mut“ und zeigt, wie aus kleinen Dingen große Hilfe entstehen kann. Wo die Flaschenverschlüsse abgegeben werden können.
Quedlinburg/Westerhausen/MZ/son. - Gut zwei Gramm wiegt ein Kronkorken. Rechnerisch etwa 227.000 der runden Flaschenverschlüsse mit einem Gesamtgewicht von einer halben Tonne sind allein im ersten Dreivierteljahr 2025 bei Anja Voigtländer abgegeben worden: Die Quedlinburger Apotheke der Westerhäuserin ist eine eingetragene Abgabestelle der Aktion „Metall macht Mut“, mit der ein guter Zweck in Magdeburg unterstützt wird.