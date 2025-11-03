weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Quedlinburg hilft mit Metall: Hunderttausende Kronkorken aus dem Harz – Recyclingaktion unterstützt Elternhaus in Magdeburg

In Quedlinburg werden Kronkorken gesammelt, um Familien mit krebskranken Kindern in Magdeburg zu helfen. Die Löwen-Apotheke unterstützt die Aktion „Metall macht Mut“ und zeigt, wie aus kleinen Dingen große Hilfe entstehen kann. Wo die Flaschenverschlüsse abgegeben werden können.

03.11.2025, 11:15
Diese Menge an Kronkorken hat die Westerhäuserin Anja Voigtländer im Juli 2025 weggebracht.
Diese Menge an Kronkorken hat die Westerhäuserin Anja Voigtländer im Juli 2025 weggebracht. Foto: Voigtländer

Quedlinburg/Westerhausen/MZ/son. - Gut zwei Gramm wiegt ein Kronkorken. Rechnerisch etwa 227.000 der runden Flaschenverschlüsse mit einem Gesamtgewicht von einer halben Tonne sind allein im ersten Dreivierteljahr 2025 bei Anja Voigtländer abgegeben worden: Die Quedlinburger Apotheke der Westerhäuserin ist eine eingetragene Abgabestelle der Aktion „Metall macht Mut“, mit der ein guter Zweck in Magdeburg unterstützt wird.