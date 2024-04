Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alexisbad/MZ. - Und dann war es soweit! In den frühen Nachmittagsstunden des 11. Mai, einen Tag vor Himmelfahrt, konnte der neugebaute Streckenabschnitt in Alexisbad freigegeben (…) werden.“ So steht es im „Selketal-Dampf“, einer Informationsschrift des Freundeskreises der Selketalbahn, erschienen im Juni 1994. Also nicht mal zwei Monate nach der Hochwasserkatastrophe im Selketal. Und einen Monat, nachdem die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) den Regelbetrieb wieder aufgenommen hat.