Die Stadt Thale möchte in den Hochwasserschutz an der Bode investierten. Konkret in die Stützmauer an der Jugendherberge.

Thale/MZ/son. - In zusammen 36 Vorhaben will die Stadt Thale in diesem Jahr investieren. So sieht es der Haushaltsentwurf vor. Größtenteils geht es um Investitionen aus Vorjahren wie etwa in den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Westerhausen, in den Sportplatz in Neinstedt, in das Bergtheater bzw. den Hexentanzplatz – hier geht es um die Endabrechnung – oder in verschiedene Straßenbauvorhaben. Es stehen aber auch ein paar neue Projekte auf der Agenda.