Hingucker gegen Leerstand in Quedlinburger Innenstadt

Quedlinburg/MZ - „Ich fühle mich so leer. Hast du eine Idee, was du mit mir anfangen könntest?“, steht auf dem großen gelben Plakat, das, umrahmt von zwei Figuren, im Schaufenster steht. „Guck mal. Bin ich nicht ein schöner Laden?“, lädt die eine ein. Die andere verspricht: „Ein Raum für dein Talent!“ Das Geschäft in der Quedlinburger Bockstraße ist eins von drei, das bereits mit Hinguckern gestaltet ist, die Interesse an den Immobilien wecken sollen. Und an dem nun die neue, von der Stadtverwaltung gestartete Aktion im Rahmen ihres Leerstandsmanagements vorgestellt wurde.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<