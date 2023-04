Den Sternenkreis, der wohl vor tausenden Jahren in den Granit der Rosstrappe bei Thale geritzt wurde, gibt es nicht mehr. Was er zeigte und wie er vor zehn Jahren entdeckt wurde.

Thale/MZ - „Gib mir mal einen Cent“, sagt eine junge Frau zu ihrem Begleiter. Sie will die Münze in den angeblichen Hufabdruck an der Rosstrappe werfen. Selbst am Montagmittag ist der Aussichtspunkt das Ziel von Paaren, Wandergrüppchen und Familien. Dass hier, nur vier Meter von dem „Hufabdruck“ entfernt, ein Sternenkreis in den Granit gemeißelt war, wissen sie vermutlich nicht. Diese „Himmelsscheibe von Thale“ hatten Heinz A. Behrens und seine Frau vor zehn Jahren entdeckt – doch jetzt ist das möglicherweise tausende Jahre alte Zeugnis für immer verloren.