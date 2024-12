Von wegen Krise: Die Harzer HighTech-Schmiede NetCo in Blankenburg ist mit ihren Kamerasystemen zur Baustellendokumentation nicht nur auf den größten Baustellen in Deutschland im Einsatz. Das Unternehmen sucht Mitarbeiter, die eine ganz besondere Voraussetzung mitbringen müssen.

Die Baustelle des Estrel Tower in Berlin ist aktuell wohl die höchste Baustelle Deutschlands. An einem der Krane ist in knapp 200 Metern Höhe das Kamerasystem von NetCo aus Blankenburg im Einsatz. Damit wird der Baufortschritt dokumentiert und der Bauablauf überwacht.

Wenn Thomas Graßmann über all die Baustellen spricht, auf denen Kameras aus NetCo-Produktion das Baugeschehen begleiten, gerät er förmlich ins Schwärmen. Denn um einen Eigenheimbau zu dokumentieren oder zu überwachen, werden seine Kollegen nicht gerufen. Bei NetCo darf es durchaus größer sein. „Ich bin immer wieder begeistert, für welch coole Kunden wir so arbeiten“, sagt der Bereichsleiter von NetCo.

So finden sich die in dem kleinen Blankenburger Unternehmen entwickelten Kamerasysteme zum Beispiel an zahlreichen Logistik-Bauten und Infrastruktur-Projekten wie an der Elbebrücke über die Autobahn 14 bei Wittenberge, dem Autobahnkreuz A9/A6 bei Nürnberg, aber auch auf dem künftig 205 Meter hohen CBT Tower in Frankfurt/Main, dem Oktoberfest in München, auf dem Hintertuxer Gletscher in Tirol, der Biathlon-WM-Arena in Oberhof oder eben beim Estrel Tower - der wohl höchsten Baustelle Deutschlands.

Künstliche Intelligenz wertet Baustellenbilder aus und optimiert Arbeitsprozesse

Rund 1.000 solcher Baustellenkameras seien aktuell „im Feld“, wie Graßmann erläutert. Wobei sich das von seinen Kollegen selbst entwickelte System aus Kamera und wetterresistenter LTE-Box für den Internetzugang vielfältig einsetzen lässt. Das Geheimnis steckt in einer Softwarelösung. Ebenfalls eine Eigenentwicklung der Blankenburger Techniker. „Die Kamerabilder werden nicht für die sonst typische Überwachung von Baustellen eingesetzt“, erläutert Thomas Graßmann. Vielmehr gebe NetCo den Kunden ein Werkzeug an die Hand, um den Baufortschritt zu dokumentieren - in Form von Einzelfotos oder als Zeitraffer-Aufnahmen. Dies würden von den Kunden vor allem für Marketingzwecke verwendet.

NetCo-Mitarbeiter Johannes Kirbach bei der Kamera-Montage. Dabei geht es entweder mit dem Hubwagen in die Höhe, manchmal muss aber auch ein Kran erklettert werden. Foto: Netco

„Aber eigentlich wollen wir ganz woanders hin“, sagt Graßmann. Denn NetCo betreibe bereits seit 2018 seine Kameras datenschutzkonform: „Durch unsere schnelle, KI-basierte Lösung werden beispielsweise alle Personen auf der Baustelle automatisch unkenntlich gemacht“, erläutert er. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz werde zudem noch weiter getrieben. „Die Baufirmen erkennen inzwischen, dass sie von den Kamerabildern einen echten Mehrwert haben“, so Graßmann. So liefere die KI-basierte Software von NetCo detaillierte Baustellendokumentationen, in die beispielsweise aktuelle Wetterdaten einfließen.

Über das eigene Webportal BauTV würden nicht nur Daten zum aktuellen Baugeschehen geliefert, sondern auch Lösungen erarbeitet, wie bestimmte Prozesse noch effektiver ablaufen könnten. „Anhand der Analyse unserer Bilder haben Kunden eine bessere Kontrolle über den Bauablauf und können letztlich Kosten sparen“, so Graßmann. „Das ist einzigartig am Markt.“

Harzer Unternehmen sucht höhentaugliche Mitarbeiter

Und das habe sich in der Branche herumgesprochen. Deshalb richte sich NetCo aktuell internationaler aus - in Richtung Niederlande, Italien, Österreich. „Doch mehr Wachstum ist ohne Manpower schwierig“, sagt Thomas Graßmann, der gern noch Mitarbeiter einstellen würde.

Montage einer NetCo-Kamera an einem Mast. Von dort aus arbeitet das System autark rund um die Uhr, trotzt Wind und Wetter und dokumentiert den Bauablauf. Foto: NetCo

Aktuell sind lediglich drei Kollegen unterwegs, um die gefragten Kameras auf den Baustellen in der Republik zu installieren - etwa 400 Stück pro Jahr.

Um diese Jobs attraktiver zu machen, habe sich das Blankenburger Unternehmen einiges einfallen lassen. „Vor einem Jahr haben wir für diese Kollegen die Vier-Tage-Woche eingeführt, um ihnen mehr Lebensqualität zu bieten. Denn sie sind ja ständig unterwegs, weit weg von Zuhause. Das hat sich als funktionierendes Modell erwiesen“, sagt Graßmann. Mit Vorteilen für die Kollegen, aber auch für das Unternehmen.

Die Baustelle des Estrel Tower in Berlin ist aktuell wohl die höchste Baustelle Deutschlands. Dort ist das Kamerasystem von NetCo aus Blankenburg im Einsatz. Damit wird der Baufortschritt dokumentiert und der Bauablauf überwacht. Foto: NetCo

Trotzdem sei es aktuell schwierig, geeignete Mitarbeiter zu finden. Dabei, so der Bereichsleiter, kümmere sich NetCo um ein positives Betriebsklima und eine professionelle Einarbeitung. Doch welche Voraussetzungen sollte ein Beweber erfüllen? Thomas Graßmann: „Wer in unserem Vertriebsteam arbeiten möchte, sollte reisefreudig und technikbegeistert sein. Er sollte handwerkliches Geschick mitbringen und vor allem eins sein: höhentauglich.“