Harzgerode/MZ. - Wer in der Stadt Falkenstein/Harz Urlaub macht, der kann ab sofort mit dem Selketalpass die Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) auf dem Streckennetz der Selketalbahn unentgeltlich nutzen. Theresa Bier gehört zu den ersten Nutzern; gemeinsam mit Sohn Ole macht sie ein paar Tage Urlaub in Pansfelde und wurde am Mittwoch von Falkensteins Bürgermeister Rico Röse und HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller am Bahnhof Harzgerode begrüßt.

